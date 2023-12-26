AI概念燒進PC、手機領域，隨1年1度的CES將在1/9登場，分析師指出，將炒熱消費性電子需求，AI應用當家下，以雙I（IC設計、IP）最為受惠，除迅杰、驊訊、鈺太、陞達科等4檔漲幅相對落後，巨有科技、智原、M31、晶心科、威盛、安國等6家IP相關公司可留意，其中巨有有「小創意」之稱，且是最便宜的IP股，比價空間可期。
2024年度科技盛會之一的CES（美國消費性電子展）將在美國時間1月9日~12日在拉斯維加斯舉行，大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，過去幾年疫情肆虐及全球經濟景氣轉差，消費性電子產品經歷2年多低潮期，今年隨AI應用興起，消費性電子導入AI功能已成為顯學，此次CES展將是AI應用當家的情況，其中又以雙I（IC設計、IP）最有利。
在Intel提出AI PC概念後，全球主要PC廠商包括HP、Dell、聯想、華為，以及台系的華碩、宏碁等，近期都趕在CES展前，推出一系列新品。
新的AI PC除了CPU加入AI功能之外，包括在傳輸介面、電源管理、控制IC、通訊甚至影音晶片部分都必須提升，她認為，像迅杰、驊訊、鈺太、陞達科這類型基期相對低、今年漲幅小的IC設計類股相對會更受惠。
如國內最大主機板PCI/USB音效晶片供應商的驊訊，在3Q客戶重啟拉貨恢復轉虧為盈之後，明年獲利將可大幅成長，將是IC設計中的黑馬。
尤其越來越多國際大廠採用ARM或RISC V等技術，自行開發AI相關晶片，台灣股王世芯-KY及千金股創意即受惠此一風潮，這個趨勢在此次CES展中，也可見到更多產品開發。
阮蕙慈並指，往先進製程走的巨有、往ARM陣營靠攏的智原、高速傳輸的M31、RISC V的晶心科，以及原本就有CPU開發技術的威盛，都是此一趨勢下的受惠者，還有以高速傳輸為主，之後轉型轉型IP的安國，預料都會在明年進入爆發期。
另外，巨有號稱「小創意」，在填補同業空出成熟製程的市場之後，加上台積電的全力支持，市值不到百億，是國內最便宜的IP股，也讓她認為，未來比價空間可期。
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