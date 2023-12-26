【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】氣象專家表示，中國大陸好不容易快要過完有史以來最冷的12月，但極端氣候還沒結束，2024年可能又要受到炎熱酷暑的煎熬。

回想今年夏天，中國大陸竟出現從1850年以來最熱天候。之後到了12月初又有寒流，導致大陸許多地區近兩周都是一片冰天雪地。回想173年前，時逢清朝道光皇帝駕崩，也是咸豐登基之年。

中國大陸氣象專家表示，2024年可能更熱，或許極端天氣更加頻繁交替、更加強烈的一年。這邊是指聖嬰現象，每2到7年發生一次的異象，太平洋赤道附近的水域比平常更暖和，世界其它區域可能會出現強大降雨、超大風暴以及旱災等。

2023年夏天，北京的高溫創下新高紀錄，當時，大陸乾旱的西北部有個偏遠小鎮，有一天氣溫竟然飆升至攝氏52度，打破中國大陸有史以來最高氣溫。另外，颱風也為大陸北方帶來新高紀錄的降雨量，並造釀成多場大洪水。

今年聖嬰現象從6月開始，在全球陸續創下歷史高溫。氣象專家預測，這場天後聖嬰現象可能要等到明年4到6月之間才會褪去。距離現在仍然有大半年的時間，故在2024上半年左右，可能還會看見更高的溫度。