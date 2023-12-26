外貿協會前秘書長、現任中華民國展覽暨會議商業同業公會（TECA）榮譽理事長葉明水傳出因新冠肺炎引發血栓過世，享壽68歲。葉明水在會展業擁有逾40年的資深經歷，於外貿協會任職近38年，並在2020年屆齡退休，當時擔任秘書長要職。
ETtoday報導，葉明水不幸過世，享壽68歲。葉明水長期於會展產業深耕，在貿協從專員做起，並在2017年從副秘書長職位升任秘書長，直到2020年退休。葉明水曾在2016年獲得國際展覽暨活動協會（IAEE）頒發的「會展領袖傑出獎」並在2020年獲頒交大傑出校友。
去年葉明水也獲得國際會展組織（IAEE）最高榮譽Pinnacle Award，該獎項自 1981年創立，每年僅遴選出一位獲獎者，葉明水為台灣獲此獎項第一人。該獎項主要用來表揚在全球會展業界中具有卓越貢獻，致力於會展教育、創新科技、永續會展等領域，深耕會展業超過20年的傑出領導人物。
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