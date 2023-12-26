【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】外媒報導，微軟前執行長、現任美國職籃NBA洛杉磯快艇隊老闆Steve Ballmer即將收到這家軟體巨頭送來的大紅包：將近10億美元的年度股利。

Ballmer目前是全球排名第六大富豪，也是微軟最大的個人股東。根據2014年他最後一次披露的持股狀態，Ballmer在為微軟效力的34年職業生涯中積攢了3.332億股微軟股票，持股約占4%。

根據彭博社最新的億萬富豪指數，作為微軟的草創期元老，Ballmer持有之微軟股票價值已經達到約1,300億美元，受惠於微軟今年來股價上漲56%，Ballmer今年財富增加440億美元。

Ballmer在2000年網路泡沫接近頂峰時接任微軟執行長，並在2014年交棒給現任執行長Satya Nadella。

微軟2023年配息每股2.79美元，這表示Ballmer依其持有股份將收到約9.3億美元股利。由於微軟最近將股利提高10%，至每年配息每股3美元，Ballmer明年估將收到9.996億美元。

如果微軟維持每年提高股利發放的趨勢，那麼Ballmer領到的股利突破10億美元大關也是指日可待的事。其持有的龐大股份也讓Ballmer晉升成為全球第四大富豪僅差一步之遙。目前Ballmer的財富僅落後甲骨文公司共同創辦人和董事長艾利森（Larry Ellison）及其前東家比爾·蓋茨區區幾10億美元。