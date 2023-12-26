美國政府為了讓半導體製造業重返榮耀，在去年正式簽署《晶片法案》，計畫挹注數百億美元補貼半導體產業，包括台積電、三星等皆赴美設廠，但兩業者新廠量產時程相繼延後，這可能對拜登政府增加國內半導體供應的雄心造成打擊。
根據《首爾經濟日報》報導，三星晶圓代工事業總裁Choi Siyoung近期在舊金山發表演說時指出，三星斥資170億美元在美國德州泰勒市建設的晶片廠，預計2025年才能量產。三星2021年宣布該投資案時，原預估2024年下半年就可投產。
台積電先前已宣布，美國亞利桑那州廠將從2024年遞延至2025年量產，反應出設備安裝及各種人力相關議題影響美國建廠進度。報導指出，台積電、三星相繼延後量產時程，意味著這兩家業者的新晶圓廠，都將等到2024年11月美國總統大選結束後才上線。
根據美國晶片製造補貼細節，資金補助幅度占廠商整體投資計畫的5%到15%，然而在美國設廠成本相當高，相關補貼如同「杯水車薪」。加上受通膨影響，現在建材等變得更貴，建廠成本不斷增加成為一大難題。
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