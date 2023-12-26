台北股市今天開高走高，收盤漲146.89點，為17751.73點，漲幅0.83%，成交金額新台幣2264.32億元。指標股台積電今以586元作收，漲5元或0.86％。
加權指數開盤為17619.09點，盤中最高17751.73點，最低17619.09點；不含金融股指數15412.54點，漲130.35點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.73%、食品股漲0.38%、塑化股漲0.54%、紡織股漲1.1%、機電股漲0.9%、造紙股漲0.92%、營建股漲0.94%、金融股漲0.69%。
委買張數1894萬7484張，委賣張數966萬9894張，成交張數550萬2732張。
收盤時上漲784家，下跌151家，持平90家。
成交量前5名個股為仁寶、陽明、群創、宏碁、友達。
漲幅前5名個股為中揚光、五鼎、芯鼎、昶虹、昆盈。
跌幅前5名個股為華城、隆銘綠能、工信、中華、巨騰-DR。
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