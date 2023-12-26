【時報記者莊丙農台北報導】外資休假，台股中小型題材股表現活絡，指數開高走高，終場以17751.73點作收，上漲146.89點，漲幅0.83％，成交金額2264.32億元。

經濟部公布11月工業生產統計，主要產業中，只有電腦電子及光學製品業「獨紅」，指數年增14.01％，創下史上新高，也是連續第五個月正成長，不過受惠AI等新興科技應用續擴展，12月製造業生產指數有望轉正。至於，批發業受到人工智慧加持，11月營業額1兆361億元、年增3.4％，結束連續12個月負成長，展望12月，批發業受惠AI商機延續，加以新年、農曆年等節慶備貨需求陸續釋出，營業額可望持續增加。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，本周雖然受到年底外資放假，整體交易量萎縮，但觀察中央銀行公布11月的證券劃撥存款餘額，回升至3兆2,898億元，創近4月新高，較上月大增1,392億元，終止連3個月下滑；股票市場融資餘額也升至3,215億元，創近20個月新高。國內證券劃撥餘額自8月起連三降、至3.34兆元，9月跌到3.25兆元，10月僅剩3.15兆元，以每月千億元速度下滑。11月台股上漲1,432點，外資買超2,400億元，11月證券劃撥餘額回升至3.29兆元，代表資金伺機入股市，加上近期台幣持續維持升值走勢，後續隨著外資再度歸隊，明年股市資金動能仍強，有利於指數持續推升。