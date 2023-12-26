以色列戰時內閣25日晚間開會時，討論埃及一項3階段加薩止戰方案。由於內容涉即刻停火、釋放巴勒斯坦重要囚犯和哈瑪斯納入過渡政府，外界認以哈各自內部恐都會有反彈。

華爾街日報取得這份方案副本，稱這是以哈開戰11週以來最全面和平計畫。方案呼籲哈瑪斯釋放含亟需醫療老弱婦孺在內的以國人質，換取以色列釋放約140名巴勒斯坦囚犯。之後加薩走廊與約旦河西岸成立一個含哈瑪斯在內巴勒斯坦各派系組成的過渡政府。

● 停火、換囚、加薩過渡政府納入哈瑪斯

以色列戰時內閣面臨國內要求帶回哈瑪斯手中剩餘129名人質、29具人質遺體的壓力日增，以軍陣亡人數也在攀升。

埃及上週末將這份3階段止戰方案分享給以色列、哈瑪斯、卡達、美國，也與控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府有所討論。埃及官員透露，與各方交換意見包括以哈達成停火協議後建立一過渡性質的技術官僚政府。

埃及方案的第一階段呼籲先停火10天，期間哈瑪斯釋放全部扣於加薩的平民人質，以色列則自加薩居民區撤軍、允許巴勒斯坦人在加薩全境遷徙移動、暫停無人機偵察並擴大讓援助物資進入加薩，特別是加薩北部。

第2與第3階段，以哈協商，以先女後男的順序釋放被俘以軍官兵，換取以方釋放巴勒斯坦囚犯。之後要求互不對盤的哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府核心派系法塔（Fatah）和解並攜手組過渡政府。過渡政府成立後舉行選舉，選出新領袖接替高齡88歲的現任巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。

美國已表達加薩戰後治理由巴勒斯坦自治政府接手，但遭以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所拒。此外，雖然埃及目前儼然以哈之間關鍵搭橋者，但這份3階段方案恐在以哈內部都有不小阻力。

哈瑪斯納入戰後過渡政府，不符以色列這次「消滅」哈瑪斯的作戰目標，釋放高層巴勒斯坦囚犯更踩到以色列右翼內閣紅線。

過去曾代表以色列參與釋放人質談判的貝斯肯（Gershon Baskin）說：「這份方案形同哈瑪斯勝利，我看不出以色列有同意的可能。」

加薩的哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）也不大可能接受一份既要他釋放以色列人質、還要他交出權力的方案。

● 棄加薩控制權換取以哈停火 傳哈瑪斯已拒

路透社引述兩名埃及安全消息人士今天說，巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）及盟友「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）已拒絕埃及提議－即要他們交出加薩走廊的掌控權換取以哈之間永久停火。

這兩個組織在開羅分別與埃及的調解人會談，都拒絕任何讓步，頂多願意再多放一些擄自以色列南部的人質。

埃及這份獲卡達支持的「願景」，包括以哈雙方停火換取更多人質獲釋，並導向更廣泛的永久停戰，以及對目前握於哈瑪斯之手的加薩統治進行全面改革。

消息人士表示，埃及提議戰後舉行選舉，同時向哈瑪斯保證其成員不會被追捕或起訴，但哈瑪斯除釋放人質外拒絕其餘讓步。據信目前仍有100多名以色列人質被扣押在加薩（Gaza）。

一名最近曾訪問開羅的哈瑪斯官員不願評論關於更多的臨時人道休戰具體提議，並以重申官方立場的方式予以拒絕。他告訴路透社：「哈瑪斯要終結以色列對我們人民的侵略、屠殺和種族滅絕，我們與埃及兄弟討論有關實現這一目標的方法。」

「只有在侵略停止、援助增加之後，我們才準備討論囚犯交換事宜。」

同樣在加薩握有人質的「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jiha）也呼應哈瑪斯的立場。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）領導人納克哈拉（Ziad al-Nakhala）所率的代表團，目前正在開羅與埃及官員就囚犯交換等議題交換意見。當中一名官員表示，聖戰組織已設先決條件，要以色列結束軍事攻擊才能進一步談判。

他表示，伊斯蘭聖戰組織堅持任何囚犯交換都必須基於「全部對全部」的原則，即哈瑪斯和聖戰組織釋放手中所有人質，以色列釋放所有關押中的巴勒斯坦人。

據巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Association）指出，以哈開戰前以色列監獄裡有5250 名巴勒斯坦人，但隨以色列10月7日以來在約旦河西岸與加薩走廊逮捕數千人，這個數字已增至1萬人左右。 （譯者：陳亦偉、紀錦玲）1121226