法國地方檢察官告訴法新社，在耶誕節這天於巴黎東郊的摩城（Meaux）一處公寓發現5具遺體，正朝兇殺案方向調查。

率先報導此案的新聞網站Actu17提到，5具遺體分別是一名女子和她的4名幼兒，警方正在搜尋「逃逸」的33歲父親下落。

檢察官布拉迪耶（Jean-Baptiste Bladier）向法新社證實發現了5具遺體。

凡爾賽（Versailles）司法警察局正在調查。

大巴黎地區近來發生數起殺害兒童的案件。

今年11月底，一名41歲男子向警方自首，坦承殺害他的3個女兒，她們年齡介於4歲到11歲之間。警察在這名男子位於巴黎東南郊的阿佛維爾鎮（Alfortville）住家發現遺體。

今年10月，一名憲兵殺死3個女兒，接著在巴黎北方的瓦茲河谷省（Val-d'Oise）維馬爾鎮（Vemars）家裡自殺。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1121226

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