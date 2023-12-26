長榮航空與國際知名主廚團隊攜手再添美味新篇章，明（2024）年1月1日起，與世界麵包烘焙冠軍王鵬傑首次推出「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」、引進長榮空廚於「2023 臺北國際牛肉麵節」獲選最牛嚴選 Top10「星空傳說-牛三寶麵」，還有機上手搖系列飲品全新登場。

同時，由米其林三星殊榮的餐廳主廚中村元計、中餐廚界教父黃清標大師、甜點藝術家平塚牧人及与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光設計新一季的菜單，薈萃豐富的頂級佳餚滿足旅客的味蕾。

長榮航空將長榮空廚榮獲「2023臺北國際牛肉麵節」最牛嚴選Top10 牛肉麵的「星空傳說牛三寶麵」，帶給搭乘台北直飛歐洲航線的皇璽桂冠艙旅客，精心挑選軟嫩多汁的牛腱心、入口即化的牛筋和彈牙爽脆的牛肚，口感豐富，結合牛大骨及獨門辛香料細火熬製數日的秘製紅燒湯頭，味道濃郁甘甜，搭配台式經典風味小菜-香滷豆包、鵪鶉皮蛋豆腐、台式泡菜及梅漬番茄，「星空傳說牛三寶麵」絕對是道讓人無法忘懷的濃郁滋味。

世界烘焙冠軍王鵬傑經典作品「冠軍荔香草莓」於2018 年世界麵包烘焙大師賽（Masters de la Boulangerie）中，獲得評鑑最高分，並於2019 年 MondeSelection 國際品質評鑑組織奪得金牌獎。

王鵬傑大師使用特製麵團，經過發酵種18小時的熟成，使其Q彈且高保水度，融合在地食材草莓乾、小紅莓，並將核桃浸泡於荔枝酒中，交織而出酸甜的果香及酥脆口感。

王鵬傑大師更為了長榮航空特製「長榮航空限定冠軍荔香草莓麵包」，以符合機上餐點尺寸及食安要求，自明(2024)年1月1日起，長榮航空將於台北出發長程直飛航線皇璽桂冠艙，與旅客共同品嘗這份享譽國際的精緻美味。

此外，長榮航空也邀請王鵬傑大師一同監製台北出發全航線皇璽桂冠艙／桂冠艙／商務艙數款機上麵包，包含高纖雜糧麵包、法式長棍麵包、番茄佛卡夏、洋蔥巧巴達以及伯爵柳橙茶香麵包，歡迎旅客搭機品嘗世界烘焙大師為長榮航空量身烘製的滋味。