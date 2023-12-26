因應台積電用地需求，內政部都委會26日舉行第1048次會議審議通過「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫（配合台中園區擴建二期）案」，趕在年前送出內政部，後續由台中市政府發布實施，啟動土地取得作業，預計明年6月前交地台積電同步建廠。

內政部表示，都委會審議通過中科二期擴建案，將充實台灣半導體產業先進製程廠房用地需求，讓中科園區持續與新竹園區、南科園區共同成為護國神山產業鏈進駐首選，鞏固西部半導體產業走廊策略成果。

中科擴建二期將變更部分農業區及機關用地為89公頃園區事業專用區及相關公共設施用地，未來除可引入4,500人之就業人口充實半導體產業量能，也因應氣候變遷及2050淨零路徑之策略與目標，明定再生水及再生能源之供應期程，呼應國際永續發展目標等相關指標，減緩產業經濟發展對於環境衝擊。

內政部指出，本案於10月26日召開專案小組會議，獲致六大具體建議意見，要求中市府及中科管理局補充說明國家2050淨零路徑、永續發展目標SDGs及ESG指標，中長程交通系統規劃、公用事業供應及設施設備規劃構想（用水用電）、環境敏感與災害潛勢及防災計畫等。

內政部土地徵收審議小組並於12月6日召開會議報告確認徵收土地之公益性及必要性、隔離綠帶設置合理性、經濟及文化保存之評估及私有土地及高爾夫球證補償協商事宜。

內政部表示，中科管理局於26日都委會中已補充說明園區擴建目的、土地徵收公益性與必要性，獲出席委員支持通過，後續將由中科管理局循程序辦理用地取得，預計最快2024年6月即可交付土地予進駐廠商以及進行公共工程施作。