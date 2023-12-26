一般而言，勞工會有兩筆退休金，包括勞工保險（勞保）老年給付及勞工退休金（新制勞退），據所得稅法規定，仍需依照國稅局規定申報所得稅，不過實際上退休金課稅與否，與退休金請領來源有關。

勞保老年給付屬於人身保險給付，照所得稅法第4條第1項第7款規定，人身保險、勞工保險及軍、公、教保險之保險給付免納所得稅，因此不論一次請領或月領都全額免納綜合所得稅。

又依財政部國稅局公布的2019年「退職所得定額免稅金額」來看，勞退主要有兩種免稅額計算方式，一次請領者按服務年資分三段計算，而分期〈月領〉領取者全年免稅額則為78.1萬元。

一次請領分三段計算分別是低於「年資X18.8萬元」部分，全額免稅；超過「年資X18.8萬元」，未達「年資X36.2萬元」部分，半數課稅；超過「年資X37.7萬元」部分全額課稅；至於月領者以全年領取總額，減除78.1萬元後的餘額要被課稅，也就是說月領沒有超過6.5萬元就不會被課稅，一般而言，年資越高越省稅。

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