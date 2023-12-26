為和深愛的高中閨蜜談戀愛，印度一名女子不惜做變性手術，將自己變成男人。沒想到女閨蜜並未答應和他交往，而他在看見她和其他男性越走越近後因愛成恨，在女方生日時把其約出來，殘忍割破女閨蜜手腕和腳踝，再放火將其燒死。

據《印度快報》報導，這起謀殺案於23日晚上發生在印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）首府清奈（Chennai）郊區附近，受害者是27歲的軟體工程師南迪妮（R Nandhini）。

南迪妮的家人表示，南迪妮和本案嫌犯維崔馬倫（Vetrimaran）自高中就認識，且一直是朋友。警方則透露，原名為潘迪亞（Pandiya Maheswari）的維崔馬倫一直深愛南迪妮，為能追到對方，做變性手術把自己變成男人，但南迪妮始終認為2人的感情 不會有未來，所以一直沒有答應和維崔馬倫交往，僅維持好友關係，並曾在同一家公司共事過一段時間。

儘管如此，警方說，維崔馬倫對南迪妮產生占有欲，不希望她擁有其他男性朋友，2人還曾為此起爭執，維崔馬倫疑不滿南迪妮經常和一名男同事在一起，而萌生殺意。

警方表示，維崔馬倫在23日晚、南迪妮生日前夕，以自己為她策劃一場生日驚喜為由，要求南迪妮出來見面。南迪妮答應維崔馬倫的要求，2人見面後到了多個地點，最後於傍晚7點左右去到干案地點。

警方懷疑，維崔馬倫以送禮為藉口，將南迪妮的雙眼矇起來，然後使用鐵鍊和鎖頭，將她的手腳捆綁起來，再割破她手腕和腳踝，最後放火燒人後便逃離現場。

南迪妮姊姊說，「當我們最初接到警方的電話說南迪尼被燒死時，我們首先嘗試聯繫維崔馬倫，因為他是除了家人之外，唯一與她關係密切的人。但他一直拒聽電話，後來一名警察說，南迪尼已經死了。」

南迪妮最後因為傷勢過重，在醫院過世。24日下午4點左右，也就是南迪妮的生日當天，南迪妮的遺體被移交給了她的家人。維崔馬倫則在警方審訊過程中，承認自己的罪行。

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