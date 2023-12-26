美國宣稱23日在印度外海攻擊一艘運輸船的無人機是「自伊朗出動」，伊朗外交部今天駁斥這種說法「毫無價值」。
法新社報導，23日遇襲的化學品運輸船為日本公司所有。美國國防部後來公開指控伊朗發動這場攻擊。
近來有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）在紅海發動一連串無人機和飛彈攻擊，力挺在加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。以色列正在加薩與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）交戰。
美國和以色列先前指控伊朗涉及青年運動攻擊事件，但伊朗一再否認，並稱青年運動是自行展開行動。
伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）被問到美國指控伊朗出動無人機在印度外海攻擊運輸船時表示：「我們宣告這些指控全數駁回且毫無價值。」
他還說：「這種說法只是要轉移公眾的注意力，並掩蓋美國政府對（以色列）猶太復國主義（Zionism）政權在加薩罪行的全力支持。」
印度新聞信託社（PTI）報導，那艘運輸船25日抵達孟買外海，接受印度海軍爆裂物處理小組的檢查。據報導，印度海軍表示，初步檢查結果顯示船隻遭遇無人機攻擊，但需要進一步分析，以確定是從哪一方攻擊。
卡納尼也抨擊英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）最近的言論是「陳腔濫調」。卡麥隆稱伊朗「對中東地區乃至全世界有不良影響」，並敦促英國盟邦制定「一套對伊朗的嚇阻措施」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1121226
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