【時報-台北電】大陸充電網技術業者特來電宣布，其營運充電終端數量突破50萬台，成為全球擁有充電終端數量最多的營運商之一。根據大陸充電聯盟11月數據，特來電在公共充電樁數量、直流充電樁數量、全年充電量市場佔比，均為業界第一。
特來電在創立九年來，累計充電257億度，註冊用戶數2000萬，服務車輛1600萬，實現碳減量2631萬噸。
在最新數據中，特來電總充電功率超過1.7萬兆瓦，其中直流快充終端（250A）佔比高達60%。
此外，特來電在多個應用領域布局，以公車產業而言，自2018年發布大功率智動柔性充電弓功率最高可實現1000kW充電功率，實現充電40秒，續航10km，為公車的快速充電提供了有力支持，並為公車產業未來自動駕駛創造了有利條件。（編輯：張嘉倚）
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