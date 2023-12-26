2023年即將拉下帷幕，巿調機構調查，2023年全台總銷金額爆出2.08兆元大量，年成長7％，但呈量縮價漲。檢視個案數、戶數等供給指標分別年減8％、15％，顯示建商早已悄悄抽手，導致供給面走跌。至於房價則受通膨、營建成本作用下持續水漲船高，目前全台新案平均開價不只直逼6字頭高點，成交價也攀升至每坪54萬，較去年同期雙雙大漲超過1成。
591新建案統計，2023年全台總銷金額年成長7％，創有統計以來新高；不過檢視個案數、戶數等供給指標則是2021年以來新低。今年總銷金額雖在房價助攻下再創新高，但實際上，房巿卻相當不平靜，尤其政府打炒房未見收手，仍持續祭出禁止預售換約、第二戶限貸、囤房稅2.0等重拳外，四年一度的大選更讓政策話題滿天飛，導致建商在下半年紛紛鳴金收兵；另外，歷經多次利空衝擊屹立不搖的房價，短期內不僅未見回檔，隨著新青安房貸吸引買方回籠，更隱約有捲土重來的氣勢，「價漲、量縮」的現象成為今年常態，估計到明年上半年仍會是「各走各的路」。
觀察各縣市，台北市今年在精華區塊指標住宅案、商辦領軍下，除了總銷突破4千億創統計新高，房價更是高還要更高，開價、成交價均年漲1成多，部分低價位區塊亦有建案衝上單價百萬俱樂部，為今年各縣市價漲最猛烈的地區。不過現階段市場變數多，高資產族出手意願減弱，整體需求疲弱，無論來人、成交速度皆位於谷底，選後估計將維持量縮價揚走勢，買氣則以個案表現為主。
受北市高房價外溢效應，新北市今年剛性有買盤撐腰，買氣無虞，只是部分區域苦於房價過熱，下半年銷況開始踩剎車。至於推案縮水，主要是不少個案為暫避選舉鋒頭未能如期公開，隨著利空消散，明年建商在林口、淡水、三重及板橋等重點區域仍會持續布局，加上與北市之間存有價格優勢，預估量能將迎來一波反彈。
桃園今年總銷及戶數的縮水幅度高居全台之冠，一方面除了與前幾年房市熱絡，建商在當地搶推衝高供給有關；原先預期在第4季在青埔、客運及A7等地登場的新案，也受總統大選影響紛紛延後，導致推案全面熄火。而在各縣市一片「漲」聲中，首見價跌的新竹，最主要原因是去年在竹北、東區有不少指標案進場墊高價格基期，而今年不僅蛋黃區推案緊縮，公開新案也多屬外圍低總價首購產品，價格呈現下修姿態，預計明年當地房市將持續量縮，氣氛轉為保守觀望。
展望2024年，591新建案總編輯李忠哲表示，隨著選舉等干擾消退，加上新青安房貸、央行暫緩升息等利多鼓舞，市場信心應能逐步回穩；只是2024年仍要面臨全球經濟疲軟、地緣政治摩擦、打炒房未歇，甚至買賣雙方對房價認知差距持續擴大等隱憂，房市即便漸入佳境也只會「比今年好一點」，要恢復像前幾年的狂歡派對應有困難。選前提出政策如公設比修法、實坪制，碳費等，預期選後不論哪一黨當選，部份政策會持續推動，牽動房價敏感神經。
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