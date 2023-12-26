【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17751.73點，漲146.89點；總計805家漲、160家跌、90家持平；委買18947484張、委賣9669894張；總成交值2264.32億元。

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