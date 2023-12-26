大陸網路遊戲類股26日延續低迷，第一財經報導，截至發稿，德力股跌超4％，寶通科技、天娛數科跌超3％，凱撒文化、遊族網絡、智度股份等跌幅居前。

多家遊戲公司25日出手回購或增持股份。具體來看，三七互娛公告，公司董事長李衛偉提議公司人民幣（下同）1億至2億元回購公司股份，本次回購的股份將全數註銷減少註冊資本。

巨人網路公告，公司實際控制人、董事長史玉柱提議回購1億元至2億元公司股份。本次回購的股份將用於員工持股計畫或股權激勵計畫。吉比特公告，公司董事長盧竑岩提議以5,000萬至1億元回購公司股份，並在未來適宜時機將回購股份用於員工持股計畫或股權激勵。

萬聯證券指出，2023年大陸遊戲市場表現符合預期，隨著版號常態化發放，新品上線節奏恢復，多款遊戲蓄勢待發備受關注，看好遊戲景氣度恢復，有望帶動2024年市場實現穩定成長，看好2024年發展空間。

財信證券認為，雖然遊戲類股短期出現調整，但從中長期來看，政策有利於遏制「誘導消費、不理性消費」等產業亂象，將保障和促進網路遊戲產業繁榮健康發展。

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