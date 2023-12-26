總統候選人賴清德萬里老家土地是「由國有移轉為私有」？國產署26日表示，經查新北市萬里區中福路84號建物坐落之同區中萬里加投段中幅子小段63-13地號土地，經調閱土地登記資料，該筆土地自民國29年迄今均為私有，從未屬國有，亦無取自國有情事。

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