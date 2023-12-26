台電26日上網公告2024年度新進僱用人員甄試簡章，本次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等18類共1,103名專業人力，創歷年新高，自明年1月2日開放報名至1月15日，新進僱用人員經錄取後，須先接受為期1年的養成班訓練與工作訓練，正式起薪3.2萬元起。
台電說明，為因應退休潮、確保穩定供電及邁向電力淨零轉型目標，台電積極招募新血。本次招考以配電線路維護類429名為最多，占比近4成，其次為綜合行政類157名（含身心障礙名額38名），並配合電力物料與設備管理需求，首次開徵材料管理類3名，另有輸電線路維護類84名、輸電線路工程類41名、變電設備維護類104名、變電工程類43名、電機運轉維護類63名、電機修護類11名、儀電運轉維護類16名、機械運轉維護類62名、機械修護類17名、土木工程類21名、輸電土建工程類39名、輸電土建勘測類5名、重車駕駛及機械操作類5名及會計類3名，總計招募1,103名生力軍，不僅是歷年新高，後續將再視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。
台電提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類、材料管理類者，須在複試前取得手排小型車駕照；重車駕駛及機械操作類，則須取得職業大貨車駕照(或職業大客車／聯結車駕照)。
台電指出，本項甄試採分區招考，報考人上網填寫報名表時，請確認報考類別及錄取地區。甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，考題包含寫作、單選題及非選題（如填充、簡答或計算等）;另持有指定類別技術證照或勞動部舉辦之全國技能競賽前5名證明可加計筆試總分。初試成績結果預定於明年7月16日公告，第二階段複試預計於明年8月6日在臺北地區舉行，包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等。
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