「境外資金匯回專法」已落日，依財政部最新統計，共引導資金實際匯回3,351億元，創造國內投資1,757億元，且持續增加，國庫稅收也進帳292億元。

根據「境外資金匯回專法」，個人及營利事業匯回境外資金並依規定管理運用，可享優惠稅率第一年8％、第二年10％，免依一般所得稅制規定課稅20％；完成實質投資，稅率再減半。其中，資金滙回優惠稅率部分已截止，但投資稅率減半的部分，只要當初滙回時有向經濟部申請，可於兩年內投資，必要時得再延長兩年。

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