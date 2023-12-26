長安汽車25日晚間公告，與贛鋒鋰業在浙江寧波簽署合作備忘錄，此舉旨在深入推進「香格里拉」新能源發展計劃，完善產業布局，加速轉型為智慧低碳旅遊科技公司。
中證網報導，長安汽車及其關聯方與贛鋒鋰業有意建立長期戰略合作關係，將依照「對等持股、高效運作」的原則，加速推進（半）固態電池研發合資項目及製造業產業化項目，並基於下一代汽車動力電池（半）固態電池研發合作，探討向電池上游鋰礦資源、鋰鹽深加工、電池材料，中游電池製造及下游廢棄電池綜合回收延伸合作，推進電池產業全鏈條戰略合作。
本次簽署的合作備忘錄是基於雙方合作意願的意向性約定，後續專案合作以簽訂的具體專案協議為準，具體實施內容和進度尚存在不確定性。
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