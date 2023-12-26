接近年末時刻，全球股債資金挪移潮再現，根據美銀截至20日最新一周調查，資金「棄股買債」現象再度出現。投信法人建議，全市場關注2024降息時點，投資人選擇債券ETF，選擇投資等級債券，今年可以領高息、明年再來等降息，是大賺息利雙贏的送分時刻。

美國聯準會（Fed）12月利率決策會議鴿聲嘹亮，主席鮑爾耶誕節前再送大禮，表達未來聯準會將轉向關注降息時點，激勵美公債殖利率大幅下滑；同時，美國11月核心PCE年增率由上月3.4％降至3.2％，鞏固市場對Fed降息預期。

一連串債券利多激勵全球投資等級債券ETF，包括電信債、金融債及公司債等，今年以來各期間績效檔檔翻正。若觀察近三個月績效，表現最佳的前15檔投資級債ETF，包括像電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少都是8％起跳。

大戶2024錢進債券、債券資金行情一路燒

新光投等債15＋ETF經理人王韻茹表示，2024年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，趁現在先行超前部署投資級債券ETF，有利於趕上資金流向債市淘金潮，捕捉全球大戶資金動能帶來的多頭行情。

根據美銀及EPFR最新的數據顯示，截至20日止，過去一周全球投資人共抽走261億美元現金，其中從股市抽走213億美元，是2022年12月以來最多，且從科技類股抽走資金達7億美元更是過去15周以來最多。

相反地，企業債券是過去1周少數出現資金流入的類別，投資等級債券類別有4億美元淨流入、高息債券則有12億美元淨流入。

王韻茹表示，Fed在12月利率決策會議上，強化了對明年降息預期，帶動全球股債資產漲聲響起，最近趁接近年底，不少投資人選擇從股市逢高獲利了結，但債券則持續看好明年降息表現，吸引追求穩健收益資金持續從投資等級債券市場吸金。

有錢人買債管道多、債券ETF享稅負優勢

美國經濟受惠於有韌性的消費支出和私人投資，加上勞動力市場表現熱絡，讓更多經濟學家認為，美國經濟已出現軟著陸現象，即通膨下降的同時景氣也不會出現大規模失業或經濟放緩情現。王韻茹認為，現階段到2025年美國經濟表現，正為企業提供強力的基本面支撐，預料企業倒閉情況也會降低，有助於提供投資等級債券ETF明年價格繼續彈升。

根據銀行財富管理調查，多數銀行財管客戶趁今年末明年初，逐步將資產配置轉向基金、債券和結構債等三類積極型商品。新光投信量化投資部協理袁永騰指出，大額客戶布局債券市場，透過投信發行的海外債券ETF，配息來源全屬於海外利息所得，息收超過2萬元不必繳納二代健保補充保費（2.11％），直接享有海外債券ETF的稅負優勢。

袁永騰建議，現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上，趁現在搶進可讓領高息好自在，待Fed明年降息賺資本利得更有感，是掌握高CP值的入手好時機。