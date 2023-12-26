小米在官方微博宣布，小米汽車技術發表會於28日下午2時舉行。隨後，小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍發文預告表示，這次只發技術，不發產品。
雷軍發文指出，「2021年3月30日晚，我在發表會上說，我要為小米汽車而戰！」大家都有一個打造DreamCar 的夢想，都希望為汽車產業揭開全新時代大幕。
雷軍指出，這次分享，首先是小米的工程團隊取得的一系列的技術突破。汽車已經發展130多年，一直是「工業之王」，也一直是每個時代「時代精神」最典型的代表。
文章表示，汽車的前一百年，作為出行載具，保時捷就是其中典範；新世紀以來，特斯拉率先開智慧電動先河，讓汽車成為了「可移動的計算終端」；而當下，汽車工業全新使命，就是打造「移動智慧空間」，並強調這就是小米造車的出發點。
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