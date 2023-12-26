財政部統計處表示，2021年綜所稅申報戶中，列報身心障礙及長期照顧特別扣除額戶數占比約10％及5％，受惠人數分別為66.4萬人及35.4萬。

根據「所得稅法」規定，本人、配偶或受扶養親屬為身心障礙者，可申報身障扣除額，受益戶數自2014年起超過60萬戶，2021年為63.5萬戶，近年占總申報戶數比重在1成上下。

以納稅義務人性別來看，男、女性占比多維持在58％、42％左右。