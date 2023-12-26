為配合2024鳳山光之季開幕，高市府觀光局23日舉辦乘風而騎最終場「鳳山光之季單車遊」活動，由高雄市觀光局長高閔琳、高雄市議員李雅靜、許智傑立委服務處及觀光公協會代表，與50名遊客騎乘單車漫遊黃埔新村與鳳山古城。活動遊程以鳳山光之季展區作品巡禮，搭配鳳山城文化志工協會導覽老師的解說，豐富內容獲得遊客一致好評。高閔琳表示，鳳山光之季活動展期至明年2月28日止，歡迎民眾租借Ubike，以單車漫遊大東公園、曹公圳、鳳山溪、中華商圈、黃埔新村，欣賞12座燈區作品，順遊周邊古蹟景點及美食。

高閔琳表示，單車旅遊是觀光局推動運動觀光中最受歡迎的活動之一，以低碳旅遊方式落實聯合國SDGs永續目標。今年乘風而騎活動，以單車生活節為概念，結合複合式的多元內容，包含市集、音樂會、兒童滑步車、cosplay比賽等，讓熱愛戶外活動的民眾及親子客群一起參與。今年總計辦理7場次，單車足跡遍布岡山、大樹、鼓山、林園、鳳山、左營、三民、前金、鹽埕、前鎮、小港等區域，場場人數爆滿，深受市民朋友喜愛，提供遊客在高雄享受自然風光與運動的樂趣。

高閔琳補充，高雄以自行車友善城市作為重要施政目標，積極闢建可提供民眾通勤、休閒、運動的多功能自行車道，被美國CNN新聞評為亞洲五大單車城市之一。觀光局常年推廣永續旅遊，透過高雄乘風而騎活動，以單車遊程結合山河海港等地景元素，連結各區觀光資源。每年搭配各區特色、產業及在地美食，規劃不同主題的深度遊程，讓民眾除了享受騎單車的樂趣，更能體驗城市不同面向的風情。

配合2024鳳山光之季23日開幕，觀光局結合古蹟城牆與水圳小路進行知性的單車賞燈之旅，並在單車遊程結束後，邀請遊客參與光之季活動開幕。鳳山光之季全長有6.9公里，遊客可以租借Ubike，用單車漫遊每一個展區，燈會展區包括黃埔新村、曹公圳周邊、大東濕地公園、東便門、古蹟平城砲台、訓風砲台及澄瀾砲台，展期持續至2月28日止。