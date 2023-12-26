【時報-台北電】萬達旗下上海萬達酒店股權變更。上海萬達酒店原全資股東大連萬達商業管理集團退出，新增北京鷹朗商業管理有限公司為全資股東。

近幾年萬達集團積極去槓桿、減負債，發展輕資產和品牌輸出策略，結合萬達集團近期與太盟達成協議等一系列舉措，萬達集團資產結構日益優化。

萬達成功出售上海萬達瑞華酒店資產，但酒店仍由萬達繼續管理，保留萬達品牌，代表萬達輕資產化過程中再下一城。

北京鷹朗商業管理有限公司由北京一九八華康商業管理有限公司100%控制，並最終隸屬於198 CAPITAL HOLDINGS PTE. LTD.。上海萬達瑞華酒店的新業主背後為多元化大型跨國公司，其充分認可萬達酒店管理公司，後期不排除將其自有的其他境內外酒店委託萬達管理。（編輯：張嘉倚）