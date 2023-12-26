依歷史資料統計，過去的七次總統大選在選前20日內OTC指數，上漲機率超過6成，4次上漲平均漲幅有4％。而選舉過後20日表現上漲機率接近9成，平均上漲幅度達16％，也就是說，選後由於不穩定因子去除，不論是藍或綠勝出，選後20日中小型指數都有很高的機率可以獲得20％以上的報酬，擁有享受到蜜月行情。近期OTC市場開始有些回檔，市場在多頭行情的時候，月線都是很不錯的進場點。

不敗教主陳重銘也發表文章表示，近期他觀察到2023 ETF年度總報酬冠軍幾乎已由富邦臺灣中小(00733)拿下，這檔剃除市值前50大企業，目的是鎖定中小型股的爆發力以及上漲潛力，因此若希望享有台灣中小型企業的活力及成長性，投資中小型股更適合。

被網友暱稱台版FANG的00733，績效很恐怖，是噴射機等級，連年贏大盤，0050沒放在眼裡，近3年報酬率高達147％，是0056的3倍，陳重銘表示，00733主攻中小型股，且集中最會漲的電子股，今年暴賺逾72％是重點，股利只是小菜，波動大要抱得住，當股災降臨時，就是財神爺來敲門了，記得回檔就是進場良機。

此外，觀察00733從2019年至2023年期間，所追蹤的中小型A級動能50指數5年含息報酬率約為340％，遠優於臺灣加權指數的85.8％、臺灣中型100指數217.7％；而過去幾次空頭事件發生時，亦相對抗跌，以2022年新冠疫情發生時為例，當時台股ETF跌幅超過20％的指數約有7成以上，而該指數在2022年股市崩盤的時下跌15.99％，排名9／29，優於臺灣加權指數的18.68％ 跌幅，可見動能因子的投資策略確實有其厲害之處，在淬鍊幾次的多空循環後，不只進可攻，退亦可守。

簡單來說，投資人若想參與選舉行情，買OTC指數比大盤來的好，買00733又是中小型個股中動能最好的投組，精華中的精華。陳重銘也表示，00733主要是投資中小型股，並針對平均成交量、週轉率及報酬率來篩選，主要成分股為電子類，也是台灣最強跟最會漲的族群。每季調整成分股，儘管稍微頻繁也有可能增加換股成本，但目的是即時篩選出有成長動能的中小型股，瑕不掩瑜。00733由於每季換股時都會重新洗牌，1月份即將再次換股，重新選出強勢股。ETF的重點在於「買便宜」，如果台股回檔就等於提供進場的好時機。