依歷史資料統計，過去的七次總統大選在選前20日內OTC指數，上漲機率超過6成，4次上漲平均漲幅有4％。而選舉過後20日表現上漲機率接近9成，平均上漲幅度達16％，也就是說，選後由於不穩定因子去除，不論是藍或綠勝出，選後20日中小型指數都有很高的機率可以獲得20％以上的報酬，擁有享受到蜜月行情。近期OTC市場開始有些回檔，市場在多頭行情的時候，月線都是很不錯的進場點。
不敗教主陳重銘也發表文章表示，近期他觀察到2023 ETF年度總報酬冠軍幾乎已由富邦臺灣中小(00733)拿下，這檔剃除市值前50大企業，目的是鎖定中小型股的爆發力以及上漲潛力，因此若希望享有台灣中小型企業的活力及成長性，投資中小型股更適合。
被網友暱稱台版FANG的00733，績效很恐怖，是噴射機等級，連年贏大盤，0050沒放在眼裡，近3年報酬率高達147％，是0056的3倍，陳重銘表示，00733主攻中小型股，且集中最會漲的電子股，今年暴賺逾72％是重點，股利只是小菜，波動大要抱得住，當股災降臨時，就是財神爺來敲門了，記得回檔就是進場良機。
此外，觀察00733從2019年至2023年期間，所追蹤的中小型A級動能50指數5年含息報酬率約為340％，遠優於臺灣加權指數的85.8％、臺灣中型100指數217.7％；而過去幾次空頭事件發生時，亦相對抗跌，以2022年新冠疫情發生時為例，當時台股ETF跌幅超過20％的指數約有7成以上，而該指數在2022年股市崩盤的時下跌15.99％，排名9／29，優於臺灣加權指數的18.68％ 跌幅，可見動能因子的投資策略確實有其厲害之處，在淬鍊幾次的多空循環後，不只進可攻，退亦可守。
簡單來說，投資人若想參與選舉行情，買OTC指數比大盤來的好，買00733又是中小型個股中動能最好的投組，精華中的精華。陳重銘也表示，00733主要是投資中小型股，並針對平均成交量、週轉率及報酬率來篩選，主要成分股為電子類，也是台灣最強跟最會漲的族群。每季調整成分股，儘管稍微頻繁也有可能增加換股成本，但目的是即時篩選出有成長動能的中小型股，瑕不掩瑜。00733由於每季換股時都會重新洗牌，1月份即將再次換股，重新選出強勢股。ETF的重點在於「買便宜」，如果台股回檔就等於提供進場的好時機。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：