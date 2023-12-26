茶花為受歡迎的觀賞性木本花卉，多數的品種於冬季開放，限制了開花及銷售季節，為增進茶花應用及延伸觀賞季節，農業部桃園區農業改良場以不同花期，且具備生長強健及優良觀賞性為目標，選育出茶花新品種「桃園1號-緋紅之夏」：其具有7月始花，9～11月盛花，生長勢強、直立性、花朵紅色半重瓣、容易扦插繁殖等特性，適合台灣平地做為盆栽或綠籬使用，對茶花產業拓展銷售季節，增加產業多元應用，具有重大突破。該品種在2023年取得國內植物品種權（品種權字第A02914號），並已完成品種授權，預計2024年中後期可上市。

桃園農改場表示，茶花品種豐富、花朵變化萬千，商業流通品種約2,000種，被譽為千面女郎。茶花產區以北部（桃竹苗）為主，南投地區次之，面積約30公頃。應用上以景觀苗木為大宗，其次為盆栽，再次為嫁接庭園樹及雕塑盆景。茶花與城市意象及在地發展息息相關，亦帶有吉祥富貴的寓意，深受民眾喜愛。

茶花品種以生長強健且快速為主要需求，新穎的花形、花色、葉形、栽培特性如不同花期、耐熱…等則更為品種添加魅力，促進消費者購買慾望及產業蓬勃發展。依據產業需求，桃園農改場係以株型直立、玫瑰花型、深紅色半重瓣的中輪花「伊美黛」為母本，以夏季盛花、生長強健的杜鵑紅山茶為父本進行雜交，隨後經過優良單株選拔、兩個年度的品系試驗及性狀檢定，選拔命名為茶花新品種「桃園1號-緋紅之夏」，並申請通過成為我國第一個獲得植物品種權的茶花品種。

桃園農改場指出，茶花「桃園1號-緋紅之夏」株型直立，生長勢佳，適應全日照到半日照，花期獨特，主要集中於9～11月，花朵觀賞性良好，為紅色蓮花型半重瓣，對於生產者及消費者皆為良好的品種選擇。

「桃園1號-緋紅之夏」生長強健，適合應用於戶外作綠籬或灌木栽培，而由於開花性狀良好、株型直立，透過修剪適合做為盆栽觀賞。該品種目前已經授權予新竹市茶花業者生產，為滿足市場需求，現正加速品種繁殖，該場希望新品種的發表對於國內茶花產業的多元應用、不同產期茶花供應及產業發展有所助益。