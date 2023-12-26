癌症已41年蟬聯為國人十大死因之首，根據衛福部最新發布之死因統計資料顯示，2022年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9％，隨著高齡化社會及生活習慣改變，癌症發生率與死亡率逐年增加，罹患癌症除了對個人生命健康造成威脅，連帶影響家庭的經濟負擔及生活品質。

國民健康署為提升國內癌症預防及診治照護服務品質，開辦「癌症診療品質認證」，目前全台共有67家醫院通過「癌症診療品質認證」，已有8成5以上的癌症病人在通過認證的醫院接受治療，我國全癌症病人5年存活率也從2006年至2001年間的51.1％，提升為2017年至2021年間的62.1％，增幅21.53％，顯示10年間癌症照護品質已有提升。

國民健康署長吳昭軍表示，癌症診療品質對於病人的存活率及生活品質有重大的影響。有鑑於此，為了與國際癌症診療潮流接軌，並參考美、英兩國的制度，推動「癌症診療品質認證」，嚴謹地為民眾把關，並定期檢視醫院的診療品質，以提升我國癌症病人的存活率與照護品質。

60歲獨居的黃先生，擔心看病請假影響現在的工作，即使出現吞嚥困難也不敢就醫，直到完全吞不下東西，不得已才到醫院就診，經檢查確診為食道癌第3期，醫師建議以化療及電療的方式治療。但黃先生擔心無力負擔醫療費用且無人照顧，所以選擇拒絕治療，還好個管師小鋒主動發現，啟動相關團隊的介入與協助，包括：申請補助費用、保留現有的工作等，才願意接受完整的治療；目前病情獲得控制，並已重返工作崗位。

國健署指出，黃先生的案例，就是透過癌症診療品質認證醫院照護成功的最佳寫照，醫療團隊主動關心病人，提供全方位的照護，在最短的時間內，整合多專科團隊，找出最合適的治療。

過去癌症病人到醫院之後，大多是由1位醫師決定病人的所有治療方式，但每位醫師治療標準往往不一樣，常使癌友或其他醫護人員無所適從。吳昭軍表示，醫院要獲得癌症診療品質認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。

此外，透過整合癌症相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，除了腫瘤個案管理師外，更集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等相關科別組成跨科別的專業團隊，也包含營養師、心理師等，透過定期開會，充分討論與確認每位病人的檢查結果，使治療策略更完整。