癌症已41年蟬聯為國人十大死因之首，根據衛福部最新發布之死因統計資料顯示，2022年癌症死亡人數為5萬1,927人，占總死亡人數24.9％，隨著高齡化社會及生活習慣改變，癌症發生率與死亡率逐年增加，罹患癌症除了對個人生命健康造成威脅，連帶影響家庭的經濟負擔及生活品質。
國民健康署為提升國內癌症預防及診治照護服務品質，開辦「癌症診療品質認證」，目前全台共有67家醫院通過「癌症診療品質認證」，已有8成5以上的癌症病人在通過認證的醫院接受治療，我國全癌症病人5年存活率也從2006年至2001年間的51.1％，提升為2017年至2021年間的62.1％，增幅21.53％，顯示10年間癌症照護品質已有提升。
國民健康署長吳昭軍表示，癌症診療品質對於病人的存活率及生活品質有重大的影響。有鑑於此，為了與國際癌症診療潮流接軌，並參考美、英兩國的制度，推動「癌症診療品質認證」，嚴謹地為民眾把關，並定期檢視醫院的診療品質，以提升我國癌症病人的存活率與照護品質。
60歲獨居的黃先生，擔心看病請假影響現在的工作，即使出現吞嚥困難也不敢就醫，直到完全吞不下東西，不得已才到醫院就診，經檢查確診為食道癌第3期，醫師建議以化療及電療的方式治療。但黃先生擔心無力負擔醫療費用且無人照顧，所以選擇拒絕治療，還好個管師小鋒主動發現，啟動相關團隊的介入與協助，包括：申請補助費用、保留現有的工作等，才願意接受完整的治療；目前病情獲得控制，並已重返工作崗位。
國健署指出，黃先生的案例，就是透過癌症診療品質認證醫院照護成功的最佳寫照，醫療團隊主動關心病人，提供全方位的照護，在最短的時間內，整合多專科團隊，找出最合適的治療。
過去癌症病人到醫院之後，大多是由1位醫師決定病人的所有治療方式，但每位醫師治療標準往往不一樣，常使癌友或其他醫護人員無所適從。吳昭軍表示，醫院要獲得癌症診療品質認證，必須建立有醫學實證的診斷與治療的標準作業流程，包括化學治療、放射線治療及手術等，都必須依照既定標準執行，並制定癌友專屬的治療計畫書。
此外，透過整合癌症相關科別，成立多專科醫師團隊及整合式照護門診，除了腫瘤個案管理師外，更集合腫瘤內、外科、放射腫瘤科、病理科、影像診斷科等相關科別組成跨科別的專業團隊，也包含營養師、心理師等，透過定期開會，充分討論與確認每位病人的檢查結果，使治療策略更完整。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：