大陸萬達集團旗下的上海萬達酒店近日發生股權變更。工商登記顯示，上海萬達酒店發生多項工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團退出，新增北京鷹朗商業管理為全資股東。

資料顯示，北京鷹朗商業管理由北京一九八華康商業管理100％控制，並最終隸屬於198 CAPITAL HOLDINGS PTE. LTD.。

上證報引述消息人士26日表示，雖然萬達成功出售上海萬達瑞華酒店資產，但酒店仍由萬達繼續管理，保留萬達品牌，意味著萬達在實施輕資產化過程中再下一城。近幾年萬達集團積極去槓桿、減負債，發展輕資產和品牌輸出策略，結合萬達集團近期與太盟達成協議等一系列動作，顯示萬達集團資產結構日益優化。

報導指出，上海萬達瑞華酒店的新業主背後為多元化大型跨國公司，認可萬達酒店管理公司，後期不排除將其自有的其他境內外酒店委託萬達管理。

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