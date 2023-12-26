星宇航空（2646）航點遍地開花，今（26）日宣布明年3月31日開航台中-澳門航線，每週八班次往返，並規劃未來開航峴港定期航班、高松包機航線。今日同步開賣日本第九個航點函館，明年2月1日啟航，為唯一直飛函館的國籍全服務航空公司。

明年第一季跨年、寒假及農曆春節旺季即將來臨，台灣出國旅遊依舊強勁，星宇12月開航日本名古屋、北美舊金山航線，也將依市場動態，針對東北亞及東南亞部分航線放大機型及增加航班次，全力回應市場需求。

緊接著，第二季開航台中國際直飛航線，可望為台灣中部地區帶來全新的飛航體驗。

星宇表示，看好台中商務及旅遊市場，將以A321neo執飛台中-澳門航線，提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。未來也將以定期航班飛航峴港，日本高松航線則將採包機模式與旅行社合作，提供中台灣旅客更便捷、貼心的飛行選擇。

其中，函館是星宇在北海道開闢的第二個航點，午去晚回，函館是北海道最南端、最具活力的城市，有傳說中的百萬夜景，充滿歷史特色建築如五稜郭塔、函館港灣區及療癒的湯之川溫泉鄉等。