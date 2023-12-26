搶攻新春旅遊商機，和逸飯店‧台北民生館推出新春住房及春節限定抽紅包活動，即日起至2024年2月29日預訂「好運龍龜哩」春節住房專案，每晚4,688元、連續入住兩晚8,888元起，專案含雙人份早餐及百年歷史的知名伴手禮「李亭香」金龜小財庫兩份。飯店並推出春節限定抽紅包活動，於活動期間入住的旅客或用餐消費滿千元以上貴賓即可參加，獎項包含舒適客房免費住宿乙晚及多項免費餐飲兌換券。

知名餅店「李亭香」經典商品金龜小財庫，禮盒內含三枚以金鉑包裝的金錢龜與一只開運金錢龜。金錢龜採用古早烹調手法，將沸騰至一定溫度的麥芽糖倒入花生研磨粉拌和，包入香氣四溢的牛奶內餡，由經驗豐富的師傅將金箔紙細心包覆後用餅模壓製而成。開運金錢龜不僅有金錢歸來求財運的祈福寓意，更視為吉祥長壽的象徵。

和逸飯店‧台北民生館除推出新春住房專案，同時為讓國內外旅客都能感受到台灣的過節習俗，自2024年1月29日至2月18日止，凡入住旅客或於飯店2樓THE Lounge消費超過千元以上貴賓，憑消費發票出示於服務同仁確認後即可於飯店大廳參與抽喜氣紅包乙次機會，獎項包含舒適客房免費入住乙晚（價值1萬3千元）、多項免費餐飲兌換券及和逸品牌旅行組等多項優惠好禮，發票恕不累計、每位限抽乙次，獎項抽完為止。