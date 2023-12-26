【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲極右派勢力正在取得優勢，並在能源政策和移民問題上採取另一種作法。

同時之間，歐盟似乎正在放棄在氣候變遷議題上扮演領導的角色，特別在禁止化石燃料和核能方面，極右派勢力正在削弱支持綠色經濟的法規。即使是較為溫和的領導人，例如法國，也必須改變在綠色協定問題上的立場，以便保持執政聯盟的完整。

評論員Mel Gurtov說，如今歐洲的保守派人士認為，與右翼結合一起，以及削弱氣候政策主張，要比支持氣候政策更能贏得政治勝利。

在移民問題上同樣出現向右傾斜。一位作家觀察說，極右派和中間人士現在似乎都擁有一種信奉基督教和白種人的歐洲文明願景，這主要是受到外來者，特別是伊斯蘭威脅的影響。與進步的形象相反，歐盟和美國前總統川普(Donald Trump)一樣，試圖修建一道圍牆，阻止移民的進入。

法國的新移民法案就是一個很好的例子，它不會阻止移民離開法國，但卻會讓到達那裡的移民更加難以生活。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)放棄了他的承諾，去保衛自由的移民政策。為了在議會贏得對更嚴格移民法規的支援，他同意了極右派的要求。

外國人已經在法國住了幾個月甚至幾年之後，他們才有資格獲得住房補貼或家庭津貼等國家補貼，讓移民更難以合法地接收家人至法國；並且也迫使外國學生支付新的簽證費。

該法案在法國受到廣泛的歡迎，但是馬克宏的政黨卻不這麼認為，正如同一位議會人權觀察員所警告的，該移民法案嚴重破壞共和國的基石，違反平等和不歧視原則。