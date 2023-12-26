內政部都市計畫委員會今（26）日審查中科「台中園區擴建二期」案，通過都市計畫變更！中科管理局表示，後續將儘速修正後送中市府轉陳內政部核定，待中市府完成發布實施法定程序後，立即啟動用地取得作業，力拚明年6月底前交地給台積電投資擴廠。
為持續壯大高科技產業布局，國科會中科管理局於111年1月22日獲行政院核定「台中園區擴建二期」籌設計畫後，隨即積極推動相關計畫，包括用水、用電計畫、水保計畫及環評審查等均已報經主管機關審核通過。
至於都市計畫變更案，中科於111年3月14日提報台中市政府審查，112年8月25日經台中市都委會第141次大會審查通過送內政部都委會審查。案經內政部都委會專案小組於今年10月26日召開專案小組會議，獲得具體建議意見並修正後提大會討論。
今日會議審議過程中，中科管理局就台中園區二期擴建用地選址之遴選、淨零碳排作為、交通系統規劃、防災規劃、隔離綠帶或設施規劃等事項均一一提出詳細說明，經委員會決議通過。
中科管理局長許茂新表示，後續將請台中市政府協助儘速辦理公告實施，以利接續啟動用地取得作業，預計明年6月底前，提供土地給台積電建廠，以因應半導體產業發展需求。
中科台中園區擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，是為了因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展而報准開發，計畫引進台積電及上中下游及其他相關科學事業，開發完成後，預估可創造4,857億元年產值，提供4,500個就業機會，對於半導體產業發展至關重要。
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