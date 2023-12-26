大陸國務院新聞辦26日表示，將持續推動新業態新領域准入放寬，將在橫琴粵澳深度合作區、浦東新區、廣州南沙等地，展開放寬市場准入試點，重點推動新業態新領域進入環境持續優化。
澎湃新聞引述發改委副主任李春臨表示，將完善市場准入制度體系。研究完善市場准入制度的頂層設計，推動建構開放透明、規範有序、平等競爭、權責清晰、監管有力的市場准入制度新體系。
此外，持續推動新業態新領域准入放寬。做好已推出的海南、深圳等放寬市場准入特別措施評估、推廣工作，並持續進行違背市場進入負面清單案例歸集通報。
對於推動實現市場准入效能評估全覆蓋，將全面實現市場進入效能評估全國全覆蓋，持續改善評估指標體系建設，深化效能評估結果運用，並著力提升准入效能。
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