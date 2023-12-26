【時報記者張漢綺台北報導】美國通膨降溫，明年美國房地產有望因降息迎來觸底復甦，來思達(8066)表示，隨著美國與全球消費復甦，明年營運可望比今年好，在營運現曙光下，來思達股價連兩天漲停，創下2022年1月6日以來新高。
來思達為家具貿易商，兩大主要產品為沙發及木器，其中沙發約佔公司營收43%~44%，木器約佔45%~46%，其他則是原物料，來思達營運模式為接單後再外包生產，由於其客戶均是全球各大地區最大的家具通路商，訂單及採購量大，可以單一產品下單給單一廠商生產，讓代工廠易於備料生產，在價格議價上有優勢，垂直整合營運策略成為公司競爭立基。
目前來思達以自有品牌行銷全球100國，年出貨全球約15000~20000個貨櫃數，在臺灣、美國、英國、澳洲、新加坡、南美洲智利、南非、中東等地均有銷售據點，兩大產品委外代工廠分別在大陸、越南及馬來西亞，其中沙發主要是從大陸出口，木器則是在馬來西亞及越南生產，終端銷售以美國為主，約佔70%，其他國家約佔30%。
受到全球通膨升息影響，來思達今年前3季稅後盈餘為1148萬元，每股盈餘為0.39元；不過隨著美國通膨逐漸降溫，來思達營運自第3季開始回穩，累計前11月合併營收為44.54億元，年減6.79%。
來思達表示，美國家具通路商庫存調整已近尾聲，不過工廠端仍有庫存壓力，目前看起來，美國及全球總體經濟環境可望逐漸好轉，公司明年營運有望比今年好。
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