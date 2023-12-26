【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17728.58點，漲123.74點；總計711家漲、214家跌、120家持平；委買37018405張、委賣23085306張；總成交值1870.04億元。

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