聖誕節前夕，韓國和印尼鋼廠紛傳意外，其中韓國浦項鋼廠2號高爐23日早上傳出大火，導致附近工廠全面停工，緊接著印尼青山集團不銹鋼廠也於24日傳出冶煉廠爆炸事件，雖然兩家鋼廠第一時間都表示，初步不影響市場供貨，但實際可能對碳鋼冷軋和棒線產品造成影響，備受業界高度關注。

近日韓國、印尼鋼廠驚傳火警和爆炸 鋼鐵業界關注

對於這兩起事件，碳鋼龍頭廠中鋼等相關鋼廠表示，初步了解，目前對板類市場的影響不大，實際情況仍需要進一步查證；不銹鋼大廠燁興等相關鋼廠則表示，印尼青山廠發生爆炸原因，仍在查證中，但近日來中國大陸不銹鋼線材期貨價卻大漲，漲幅達60％，帶給亞洲鋼廠極大的鼓舞。

根據韓國媒體報導，23日上午，位於浦項市南區的浦項鋼鐵2號高爐附近發生大火，消防部門立即出動33輛消防車和100名消防員前往灌救，經一個半小時左右撲滅火勢，所幸無人傷亡，但廠區多個工廠暫停運作。

浦項鋼鐵事後表示，此次主要是城江地區共同使用的電纜故障，導致停電，並因副產氣體釋放而產生煙霧，但情況已控制。且浦項廠內的8座發電廠已全部開始運轉，高爐也正常運作，所有設施都沒問題。惟此火警，有業者質疑可能對冷軋和棒線產品造成影響，但未獲得證實。

除浦項外，印尼青山集團位於蘇拉維西島莫羅瓦利工業區的一座冶煉廠也於24日清晨發生爆炸，造成至少12人死亡、39人受傷。因島上有多處鎳礦、鎳鐵合金、不銹鋼品及汽車材料的生產，爆炸事件立即引起業界關注。

對於這項爆炸事件，雖然印尼青山鋼廠相關人員事後表示，此次發生爆炸的地點非鎳鐵廠產線，而是生產硅鐵的產線，初步對不銹鋼供貨不會造成影響，但實際狀況仍需要觀察。

對於韓國浦項大火一事，中鋼執行副總黃建智表示，據悉，雖然火勢看似嚇人，但影響較小，應該不嚴重，不像上次風災造成淹水的災害。至於詳情仍待進一步查證。

燁興總經理陳森龍則表示，印尼青山冶煉廠發生爆炸的真正原因仍在了解中，但近日來大陸不銹鋼線材期貨價卻大漲，由每公噸1.32萬人民幣漲到1.4萬元人民幣左右，漲幅達60％，雖與爆炸沒有直接關連，但帶給市場極大的鼓舞。