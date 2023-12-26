以色列總理尼坦雅胡25日說，他曾請中國大使直接把訊息轉達給中國國家主席習近平，請他親自介入，幫助援救一名被巴勒斯坦激進組織哈瑪斯綁架的中以混血女人質。
哈馬斯武裝分子10月7日突襲以色列南部，26歲、正在參加音樂節活動的阿加瑪尼（Noa Argamani）與包括其男友在內的許多平民被劫為人質。阿加瑪尼的母親利奧拉（Liora Argamani）原籍中國，中文名字是李春紅（音譯）。
據《美國之音》報導，尼坦雅胡在以色列議會的特別會議上對議員和人質家人說，他正盡一切努力解救人質，包括與所有主要大國代表的接觸。他在演講中提到的第一個例子，就是請求中國領導人習近平親自介入。
尼坦雅胡說，他不記得之前邀請過中國大使會面，他們通常是不請自來，但幾天前，「我邀請他來，並請他把訊息直接轉達中國國家主席習近平，這個訊息與一名年輕的以色列女子阿加瑪尼有關。」
尼坦雅胡說，他與阿加瑪尼的母親以及父親雅科夫·阿加瑪尼（Yakov Argamani）多次見面。 他說，利奧拉處在癌症晚期，不僅為女兒的生命發出祈求，而且祈求在自己有生之時能再次見到女兒一面。 尼坦雅胡說，他越過外交禮節和規則，透過中國大使請求習近平親自介入，「大使回來告訴我說，這項請求已送達中國國家主席。」尼坦雅胡還說，他幾天前還與俄羅斯總統普丁通話，請他介入人質事宜。
不過，以色列媒體報導說，在尼坦雅胡談話期間，人質家人對他發出噓聲。尼坦雅胡堅持說，「我們——我的同事和我，正在盡一切努力，既有看得見的，也有看不見的，來把我們的人質帶回家。」
但他同時對議員和人質家人表示，以色列不會停止戰鬥。他說，「我們施加的所有壓力，外交、情報和其它方面的壓力，如果沒有軍事壓力就不會成功。」
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