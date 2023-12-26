2023年倒數計時，緊接著即將迎來新年，政府現行推出多項補貼方案，不只嘉惠房貸族、租屋族、退休族、機車族、育兒家庭等，對於勞工也有各種輔導就業措施，趕快抓住年末尾巴申請補助。

▲中產以下自用住宅貸款戶支持專案（房貸補貼）

12月29日為止，合格戶可領到3萬元定額房貸補貼，內政部提醒，為加速審查作業，申請人須特別注意填寫3大重點，相關資料都填正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

該補助須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出，務必填寫112年2月28日貸款中的金融機構名稱，且借款人所辦理的貸款必須是購置住宅貸款，若是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等，均不適用。

▲300億元中央擴大租金補貼（租金補貼）

2024年12月31日或至年度經費用罄為止，此次租金補貼2.0只要18歲以上的租屋族皆可適用、隨到隨辦、舊戶資格沿用、無須房東身分證字號、放寬房屋適用範圍，無資料者可以切結方式處理等。

申請資格包括、中華民國國民、家庭成員（本人、配偶及未成年子女，不含父母）無自有住宅、申請人有承租事實，且所租房屋部分或全部供居住使用、家庭成員每人每月平均所得低於最低生活費 3倍、未重複享有其他住宅相關協助方案，還有申請人僅限已成年（18歲以上）、未成年已結婚、未成年或安置教養、寄養家庭結束安置無法返家者等。

▲淘汰老舊機車補助

12月31日為止，環境部祭出「淘汰老舊機車補助辦法」，民眾只要符合「淘汰96年6月30日以前出廠的燃油機車」、「未曾申請淘汰老舊機車補助」、「淘汰車輛非公家機關所屬」等條件，且在今年12月31日前完成車籍報廢與車體回收、明年1月10日前提出線上申請，即可領取淘汰老舊機車獎勵金2,000元、回收獎勵金300元，合計2,300元的獎勵金。

若同意將淘汰老舊機車換購電動機車之溫室氣體減量效益歸於環境部，會再給予獎勵金1,000元，也就是說每淘汰一輛老舊機車，最多可拿3,300元獎勵金。

▲住宿式長照補助

明年3月1日為止，原入住老福機構、護理之家等7類機構，年度累計達90天以上，且稅率級距未達20％以上之住民，每人每年最高補助6萬元，自112年起，對長照需要等級達4級以上之住民，調增補助為每人每年12萬元，且取消排富規定。

▲住宅家電汰舊換新節能補助

明年1月15日為止，民眾購買一級能效的新冷氣、新電冰箱，以舊機換新機的消費者（安裝於非營業用之住宅）都能申請，於2月 1日至明（2024）年1月15日期間申請，每台可補助3,000元，分離式冷氣機的補助數量按「室外機台數」計算；特別注意的是，除濕機雖不在「節能補助」的範圍之內，但在2025年6月14日前購買符合規定的除濕機，仍可以申請2,000元的「退稅補助」

▲住宅燃氣器具節能產品補助

補助購買期間自113年1月1日起至4月30日止，受理申請日期為113年1月1日起至5月15日止，如經費用罄，將提前截止受理申請。補助金額每台最高為3,000元，每戶申請以瓦斯爐與熱水器各1台為限，民眾可以採網路線上申請或紙本郵寄掛號申請。

各補助產品項目及每台補助金額: 一、瓦斯爐（雙口爐以上）：１級能效產品2,000元；2級能效產品1,000元。 二、自然排氣式熱水器：1級能效產品2,000元；2級能效產品1,000元。

▲機車駕訓班補助

一般民眾至駕訓班參加普通重型機車班訓練，並於當年度考取駕照，即可申請機車假訊補助1,300元；交通部公路總局也攜手和潤企業合作機車駕訓道安宣導，即起推出累加補助最高可領2,600元、中低收入戶駕訓費用全額補貼等，另針對高中、大專院校曾經參加駕訓者的學生推出「機車駕訓道安影片徵選」，最高獎金高達10萬元。

▲托育補助加碼

明年1月起，將0至2歲嬰幼兒托育費用，由現行的家庭可支配所得10％至15％降低為5％至10％；送托公共托育機構者，每月補助由5,000元調升為7,000元；送托準公共托育服務者每月補助由8,500元調升為1萬3,000元。

▲疫後改善缺工擴大就業方案

★獎勵勞工就業

為擴大勞動力供給，勞動部提供就業獎勵，鼓勵勞工投入專案職缺，一般身分勞工給予就業獎勵每月6,000元、中高齡等特定對象勞工每月給予10,000元，最長發給12個月。工作地點位處花東、離島或偏遠地區，獎勵金每月再加碼3,000元，中高齡等特定對象勞工每人每月最高1.3萬元。中高齡等特定對象勞工從事部分工時工作，每月薪資符合規定，每人每月發給5,000元（偏遠地區發給6,500元），最長發給12個月。

★鼓勵雇主僱用

為鼓勵雇主辦訓增加僱用，企業以「先僱後訓」方式辦理工作崗位訓練，補助企業每人每月1.2萬元之自訓指導費，訓練地點位於偏遠地區，補助額度提高為每人每月1.5萬元，最長補助3個月。如雇主採「先訓後僱」方式辦訓，補助雇主訓練費用每年最高100萬元。專案職缺相關職類專班結訓學員發給一次性獎勵5,000元，偏遠地區發給8,000元。

▲繼續僱用高齡者補助計畫

12月31日為止，凡雇主持續僱用屆齡退休的65歲員工達30％、僱用期間達6個月以上且不低於原薪資者，得向公立就業服務機構提出申請。，每僱用一人，雇主最高可領到25萬8,000元補助，受理時間自9月1日至12月31日止。除申請時間延長，也新增線上申請。