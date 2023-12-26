泰國一項民調顯示，43歲的泰國會最大反對黨前進黨（Move Forward Party）前黨魁、首席顧問皮塔（Pita Limjaroenrat）仍是政壇「人氣王」，被選為最受青睞的總理人選。

作為泰國會最大政黨的前進黨，今年5月在泰國下議院大選中贏得最多席次，但時任黨魁皮塔在首輪總理投票闖關失敗，未能獲得上下議院過半支持的376票。他原打算7月再戰，但泰國會以多數票否決其接受2次提名，皮塔因此被取消競選資格。

泰國選委會指出，皮塔持有媒體公司股分，違反選舉規則，要求憲法法院撤銷皮塔議員資格。繼憲法法院7月裁定暫停皮塔的國會議員資格直至最終判決後，皮塔表示將遵從法院裁決，在議會中交出議員身分證，離開議會。9月，皮塔在社交平台上發文宣布，正式辭掉前進黨黨魁一職。

作為泰國改革派的前進黨，因堅持修改泰國《刑法》第112條的冒犯君主法，未獲親軍方和保皇派等保守派政黨支持，泰國一度陷入無法組政府的困境。前進黨無奈宣布將組閣權力移交國會第2大黨為泰黨（Phue Thai Party）。為泰黨一直被視為是前總理戴克辛·欽那瓦（Thaksin Shinawatra）的政治工具。

據《The Nation》報導，泰國國家發展管理研究所「Nida Poll」民調中心近日公布「2023年政壇人氣調查」公眾調查結果，有39.4％的泰國民眾仍選擇皮塔為他們心儀的總理人選，所得票數 最高。現任泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）只排在第2位，得票22.35％。

這份調查於12月13日至18日進行，參與者為18歲以上群體，來自全國各地區、各教育程度、各職業及收入，共2000個樣本單位。

與此同時，前進黨也得到最多人支持。《泰國頭條新聞》報導指出，當問及「如今民眾會支持哪些政黨」時，結果顯示，44.05％民眾仍選擇支持前進黨，排在第2的是領導新政府的為泰黨，得到24.05％人的支持。