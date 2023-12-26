【時報-台北電】26日大盤開低走低，滬指盤中再度跌破2900點整數關口，創業板跌幅近1.5%。個股呈普跌態勢，兩市下跌個股超4300檔。虛擬數字概念下挫，華揚聯眾跌停。軍工板塊震盪走低，中船系方向領跌，昆船智能跌近8%。

11月新增光伏裝機21.32GW，同比增長185.4%，環比增長56.5%，光伏股發光發熱，金剛光伏、清源股份、兆新股份、德業股份等多股活躍。

磷化工、化肥板塊逆勢走強，川金諾20cm漲停，湖北宜化、新農股份、蔚藍生物漲停。龍字輩個股活躍，世龍實業4連板，龍洲股份、龍韻股份觸及漲停。

午間收盤，滬指報2899.58點，跌0.13%；深成指報9150.63點，跌1.14%；創指報1804.64點，跌1.47%。（編輯：張嘉倚）

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