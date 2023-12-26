日本放送協會（NHK）報導，名古屋市消防局指出，名古屋車站東口附近的卡拉OK店內今天中午時疑似發生揮刀刺人事件，造成20幾歲的1男1女受傷，其中女性傷者失去意識傷勢嚴重。
日本CBC電視台報導，搜查相關人士透露，1名20幾歲的男子今天上午11時20分左右報警稱有刀刺事件。消防單位指出，女性傷者已經是心肺停止的狀態。警方目前還在調查詳細狀況。而疑似砍人的男子已經被制伏。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1121226
日本放送協會（NHK）報導，名古屋市消防局指出，名古屋車站東口附近的卡拉OK店內今天中午時疑似發生揮刀刺人事件，造成20幾歲的1男1女受傷，其中女性傷者失去意識傷勢嚴重。
日本CBC電視台報導，搜查相關人士透露，1名20幾歲的男子今天上午11時20分左右報警稱有刀刺事件。消防單位指出，女性傷者已經是心肺停止的狀態。警方目前還在調查詳細狀況。而疑似砍人的男子已經被制伏。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1121226
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