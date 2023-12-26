【時報-台北電】儘管蘋果對首款摺疊iPhone開發進度並未開金口，但日前有消息傳出，台廠軸承三雄兆利(3548)、富世達(6805)、新日興(3376)積極送樣當中，南韓三星顯示(Samsung Display)也正在協助其顯示器開發。關鍵供應鏈動作頻頻，令市場對摺疊iPhone加速問市多了一點想像空間。軸承三雄26日股價先行反應利多，由兆利領頭，富世達、新日興漲幅遠超過1%。

兆利作為陸廠摺疊機軸承供應鏈，實戰經驗不在話下，近期又有外資點名看好、募資等題材加持，19日亮燈漲停鎖215元，股價修整4個交易日後，今搭上蘋果摺疊機軸承送樣的利多傳言，多頭攻勢再起，盤中最高衝上204.5元。

富世達今震盪走高，股價一度站上383元，目前維持1.73%漲幅。新日興開盤即收復10日短均，盤中觸124元最高、挑戰月線。

值得關注的是，新日興雖沒有折疊機量產出貨實績，卻是蘋果MacBook系列、AirPods電池盒主要軸承供應商，與蘋果有緊密的合作關係，因此市場看待台廠軸承三雄，新日興奪單呼聲較高。

另根據韓媒《The Elec》報導，三星旗下三星顯示日前進行內部組織重組，目的將資源火力集中在開發蘋果可摺疊產品。(編輯：廖小蕎)