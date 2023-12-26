【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日經指數26日狹幅整理幾乎沒有變化，其中，能源類股上漲，但零售以及汽車族群走跌。早盤結束時，日經指數收33,253.21點，微跌0.82點，在平盤位置。東證收2,336.1點，小跌1.3點，也幾乎是平盤。
分析師指出，無法從日經今天的漲跌情況來判斷未來走勢。全球許多主要市場都沒交易，像是歐美以及香港，另外，交投也很清淡。日股25日交易量少於5.9億股，是8個月以來最低。日股26日早盤時，成交量也才3.21億股左右。
前一個交易日大漲2.36%的高島屋百貨公司，26日受到獲利回吐賣壓，一度重挫3.26%，是日經指數中表現較差的。同業J. Front Retailing在公布財報前也大跌2.27%。
豐田汽車集團旗下小型車子公司大發的安全測試發生醜聞，導致產線暫時停工，日本汽車類股持續疲弱，像是豐田跌0.34%，日產下跌1.93%，馬自達更是大跌2.35%。
汽車概念股輪胎製造業者普利司通下跌1.02%，拖垮橡膠類股走勢，是東交所33個產業中，表現較差的。不過，石油勘探的礦業股表現較佳，一度上漲0.66%。另外，石油與煤炭製造商也曾上漲0.44%。
日本官方數據指出，當地11月失業率跟10月一樣，都是2.5%。同時，也與路透社彙整各方資訊相同。至於上個月市場職缺與求職者的比例減至1.28，略低於10月的1.3。
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