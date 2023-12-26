近一週來，雖然國際廢鋼原料價格反轉回檔，但因國內鋼筋買氣穩定，鋼價有撐，受此影響，豐興25日開出的本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤，且連續二週都開平盤。
對於這項盤價，豐興業務部發言人莊文哲表示，雖然日本與美國的廢鋼原料行情呈現小跌情況，但國內鋼筋買氣還算平穩，其中有部份營造廠商進貨較為積極，因此鋼筋價格有撐，使得本周鋼筋價格沒有起落的情況。不過歲末年終，仍有不少工地持續趕工中，後市行情仍需要進一步觀察國際廢鋼原料走勢而定。
豐興25日召開廠盤會議決定本周廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，全面維持平盤，開盤後廢鋼每公噸牌價維持11,500元，鋼筋每公噸牌價維持20,000元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。
豐興表示，近一週來，國際廢鋼原料中，除了美國散裝廢鋼原料仍無報價外，日本2H廢鋼原料每公噸下跌5美元，由每公噸390美元跌為385美元，且美國貨櫃廢鋼原料報價每公噸也下跌5美元，由每公噸385美元跌為380美元，至於澳洲鐵礦砂原料價格則持續向上，每公噸再漲4.5美元，逼近140美元，達到139.5美元左右。
在豐興開出平盤之後，市場預期其他的東和鋼鐵、威致及海光等相關鋼筋廠，也將會跟著維持平盤。
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