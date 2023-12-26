白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）向記者表示，所有俄羅斯戰術核武器「已就位」、「狀態良好」，軍人們每天都在學習。

此前，白俄政府稱，應白俄政府要求，俄羅斯將在白俄部署戰術核武器，就像美國一直在盟國領土部署戰術核武器一樣。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，魯卡申柯稱，「（彈頭運到）很久了，結束的時候我說過。我印象里是在9、10月份——在10月初。一切已就位，狀態良好。」他表示，軍人們每天都在學習，「我們每天都在學習，每天」。

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