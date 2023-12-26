【時報記者張漢綺台北報導】農曆年腳步漸近，便利商店福袋大戰開打，全家(5903)推出限量80萬份「2024年祥龍福袋」，自1月1日於全台店舖正式開賣，統一超(2912)7-ELEVEN則攜手8大超人氣肖像推53款2024年開運金喜福袋，預計1月10日開賣，全力搶攻龍年福袋商機。

全家便利商店推出限量80萬份「2024年祥龍福袋」，自1月1日上午10:00起於全台店舖正式開賣，每袋售價249元，內容物包含價值200元的澎湃零食飲料，以及全新附贈價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券，今年更擴增授權商品、服飾等豐富品項納入隨袋贈品，持續創造開袋驚喜與話題！而有福袋靈魂之稱的抽獎券再度刷新頭獎紀錄，全家今年也大手筆推出通路罕見的多組頭獎，將一次送出5台市價170萬以上的THE NEW B-CLASS B180賓士車款，總價值近900萬元，凡於指定時間內掃描券面QRcode進入「全家」APP抽獎趣完成登錄，就有機會在「全家」成為頭獎得主。

迎接龍年，7-ELEVEN開運金喜福袋整合線上線下資源，自2024年1月10日起陸續於超過6800家7-ELEVEN門市、三大外送平台、OPEN POINT APP限時限量開賣!今年肖像與福袋選擇皆較2023年擴增近1倍，擴大攜手8大超人氣肖像，獨家企劃總計53款全新福袋選擇，再抽總價值超過千萬元的陸、海、空旅遊驚喜大獎，頭獎祭出海神-瑪莎拉蒂Grecale GT新世代豪華跑旅兩台、雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日、星宇航空-美國舊金山雙人來回機票等。